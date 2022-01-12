İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, takımın Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın sözleşme görüşmeleri ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Klopp, Salah'ın sözleşme görüşmeleri ile ilgili son yorumları üzerine, "Beklenmedik bir şey yok. Biliyorum Mo takımda kalmak istiyor, Biz de Mo'nun kalmasını istiyoruz. Geldiğimiz nokta bu ve bu işlerin zaman alıyor, değiştiremem. Üzgünüm, diyecek başka bir şey yok." açıklamasını yaptı.

"Endişelenecek bir şey yok"

Alman teknik adam, neden henüz bir anlaşmaya varılamadığı sorusuna, "Çünkü bu işler zaman alır. Bu görüşmelerde yapmanız gereken çok şey var ve bu arada bir üçüncü taraf da var. Futbolcunun temsilcisi de görüşmede bulunuyor. Ama endişelenecek bir şey yok, bu normal bir süreç. Kimsenin endişelenmesine gerek yok, içinde bulunduğumuz durum bu. Gerçekten, her şey yolunda. Henüz bitmedi. ama görüşme halindeyiz. O birinci sınıf bir oyuncu, inanılmaz bir oyuncu, harika biri, Liverpool için birçok harika şey yaptı ve elbette onu tutmak istiyoruz." sözleri ile cevap verdi.

Salah ne demişti?

Takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Mohamed Salah daha önce yaptığı açıklamada, "Kalmak istiyorum ama bu benim elimde değil. Bu kulübün elinde, ne istediğimi biliyorlar. Ben çılgınca şeyler istemiyorum." sözlerini dile getirmişti.











