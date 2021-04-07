Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e deplasmanda 3-1 yenilen Liverpool'da, teknik direktör Jürgen Klopp, takımının gösterdiği oyundan memnun olmadığını açıkladı. Alman teknik adam, "Real Madrid'in işini kolaylaştırdık" dedi.

Maç sonrası basın toplantısında soruları yanıtlayan Jürgen Klopp, "Yarı finali istiyorsanız doğruları yapmak zorundasınız. Bu geceki maçta özellikle ilk yarıda doğruları yapamadık. Yeterince iyi oynayamadık ve Real Madrid'in işini kolaylaştırdık. Ana etken buydu" dedi.

Kazanmayı hak etmediklerini vurgulayan Alman teknik adam, "Gecenin tek olumlu yanı gol atmış olmamız. Ancak bugün bulduğumuz pozisyonlardaki oyunumuzdan dolayı mutlu değilim." diye konuştu.

Maçın 42. dakikasında oyundan alınan Naby Keita'nın taktiksel nedenden dolayı kenara alındığını belirten Jurgen Klopp, bundan büyük bir hikaye çıkarılmamasını istedi.

Bu ay ilk 11'e sürpriz bir şekilde Real Madrid maçında çıkan Gineli oyuncunun performansından da memnun olmadığını kaydeden Klopp, "Şu anda bunun büyük bir hikaye olduğunu biliyorum. Dürüst olmam gerekirse bundan hoşlanmıyorum. Maçta kötü olan sadece o değildi. Onu oynattım; ancak o dakikada bir kaç değişiklik de yapabilirdim. Şükürler olsun ki sadece Keita değişikliğini yaptım" açıklamasını yaptı.