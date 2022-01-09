Jürgen Klopp, koronavirüs sürecini anlattı

Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre takımının başında yer alamayan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, hastalık süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre Liverpool'un FA Cup'ta Shrewsbury ile oynadığı maçta takımının başına geri dönen Jürgen Klopp, hastalık süreci ile ilgili olarak, "Aşı için Tanrı'ya şükrediyorum, çünkü bu sırada kendimi iyi hissetmiyordum, ama neyse ki gerçekten hafif bir hastalıktı ve bunun nedeninin aşılarımı olmam olduğundan eminim." sözlerini söyledi.

Daha önce böyle bir şey yaşamadığını belirten Alman teknik adam, "Takımdan ayrı kalmak garip bir deneyimdi. Kariyerimde böyle bir şey sık sık olmadı ve asla bir hafta kadar uzun sürmedi." dedi.

1 Ocak tarihinde Liverpool'dan yapılan açıklamada Jürgen Klopp'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Alman teknik adam o tarihten bu yana takımının başında yer alamıyordu.



