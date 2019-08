Jürgen Klopp: Kendimi çok mutlu hissediyorum

“İlk olmak tabii ki güzel”

“Oxlade’in oynaması gerekiyordu”

“Firmino hayati bir oyuncu”

“Adrian hepimizi olumlu yönde şaşırttı”

“Daha önce kazanmadığınız bir şeyi kazanmak muazzam”

“Geciken ofsayt kararlarının üzerine gidilmesi gerekiyor”

OLGUCAN KALKAN – ALİ DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) – 44’üncü UEFA Süper Kupa’yı Chelsea’yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek müzesine götüren Liverpool’da teknik direktör Jürgen Klopp maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Klopp, “İstanbul’a da çok teşekkür ederim. Burada kaç kişi vardı bilmiyorum ama teşekkür etmek istiyorum. Kendi hava şartlarımızı buraya getirmek isterdik. Nem ve sıcak bizi zorladı. Kendimi çok mutlu hissediyorum” dedi.

Bu maçın geride kaldığını ve cumartesi günü oynayacakları lig maçına hazır olmaları gerektiğini belirten Kloop, “Cumartesi günü tekrar maçımız var. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Kısa bir süre var. Bir an önce oyuncularımın dinlenip, bir sonraki maça hazır olmaları gerekiyor. Çok büyük mücadele verdiler” ifadelerini kullandı.

“İLK OLMAK TABİİ Kİ GÜZEL”

Süper Kupa’yı kazanan ilk Alman teknik direktör olduğu hatırlatılan Kloop, “Bunu bilmiyordum. Güzel bir şey tabii ki. Güzel bir his. Ancak ben kendimi sadece Alman olarak görmüyorum. Avrupalı olarak görüyorum. Bu akşamda bunu ortaya koyduk. Hep birlikte aynı hedefe doğru koşuyoruz. Başka boyutlarda başka fikirler olabilir. Biz insanların ortak hedefleri var. Liverpool’da çalışmak çok güzel. Ben tek başıma kazanmadım. Oyuncularla, taraftarlarla ortak bir galibiyet elde ettik ve bunun büyük bir anlamı var, bu da beni mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“OXLADE’IN OYNAMASI GEREKİYORDU”

Alex Oxlade Chamberlein ile ilgili yöneltilen soruya ise Alman teknik adam, ““Oxlade için çok fazla şey söylemem gerekmiyor. Kendisin oynaması gerekiyordu. Uzun sakatlıktan sonra ritm yakalaması için belli bir süre gerekiyor. Maç içinde iyi anlar oldu. Yoğun bir maçtı. Böyle bir karar aldım kendisi için. Ona bir fırsat verdik, oynamasını istedik. O pozisyonda kendisinin yapabileceği bu kadardı. Belki benim hatamdı çünkü bu kararı ben verdim” cevabını verdi.

“FIRMINO HAYATİ BİR OYUNCU”

Roberto Firmino’nun takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden 52 yaşındaki teknik adam, “Herkesin farklı güçlü tarafları var. Rakip kendini adapte edebilen, oynanan oyuna karşı uyumlu olabilen bir takım vardı. Farklı pozisyonlarda oynamak gerekiyor. Kimse 120 dakikada oynamayı beklemiyordu. Uzun bir maç oldu. Bu bizim için bir sorun. 3 önemli maç oynadık, 3 maçta da iyi oynamamız gerekiyordu. Bu gün daha iyi şeylerde ortaya koyabilirdik. Ofsaytın çok üzün süre sonra verilmesi gerçekten etkiliyor. İnsanı endişelendiriliyor. Bayrak kalkmadan kızıyorsunuz. Birkaç bayrak geç kalktı. Bu sorunun üstüne gidilmesi lazım. Bu akşam kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Önemli bir başarı, çok mutluyum” diye konuştu.

“ADRIAN HEPİMİZİ OLUMLU YÖNDE ŞAŞIRTTI”

Adrian’ın bütün ekibi şaşırttığını ifade eden Jürgen Klopp, “Adrian, City ile oynadığımız maçta aramıza katıldı. Belli bir süreye ihtiyacı olduğunu düşünmüştük. Bu akşam hazır olduğunu gösterdi. Hepimizi olumlu yönde şaşırttı. Kendisiyle 50 dakikadan sonra hazırlık yapmamıştık. Bu kadar hazır olması olağanüstüydü. Kendini kanıtladı. Soyunma odasında da benden daha yüksek sesli konuştuğu anlar oldu. Şu an hak ettiği yerde. Penaltı son dere inanılmazdı. Bu şekilde kazanmak pastanın süsü oldu. Bugünkü oyunundan gurur duyabilir” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÖNCE KAZANMADIĞINIZ BİR ŞEYİ KAZANMAK MUAZZAM”

Sezon boyunca aynı ivme ile gitmeleri gerektiğini vurgulayan Klopp, “Bu kupada diğerleri gibi sergilenecek. Bir başka kupa daha getirdiğimiz için çok mutluyuz. Nasıl hissedeceğimizi bilmiyordum ama şu an iyiyiz. Daha önce kazanmadığınız bir şeyi kazanmak muazzammış. Gerçekten çok güzel. Bunu kendimiz için değil, taraftarımız için yaptık. Bu ivmeyle devam etmemiz gerekiyor. Cumartesi günü kazanmamız gerekiyor. Hepsi zor maç olacak. Southampton bizden daha çok bu maçın kutlamasını yapmıştır. Onlara karşı da galip gelmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“GECİKEN OFSAYT KARARLARININ ÜZERİNE GİDİLMESİ GEREKİYOR”

Maçın kadın hakemi Stephanie Frappart ile ilgili görüşlerini de aktaran Alman teknik adam, “Penaltı kararıyla ilgili mutlu değilim. Bunu hakeme de söyledim. Tarihi bir andı. Bir baskı vardı. İşlerine odaklanmaları zordu. Kendilerine saygı duyuyorum. Geciken ofsayt kararlarıyla ilgili sorumlularla konuştum. Üzerine gidilmesi gerekiyor. Birkaç kez ofsayt değil, korner kararı verdiler. Onu değiştirebilirsek iyi olur. Birçok an garipti. Bu konunun üstüne gitmek gerekiyor. Eski, bizim alışık olduğumuz kararlara dönülebilir” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jurgen Kloop'un açıklamaları