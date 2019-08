Jürgen Klopp: İstanbul, Liverpool için çok önemli

Jürgen Klopp: Favori gösterildiğimizi bilmiyordum

"Genç ve heyecanlı bir rakiple oynayacağız"

"İstanbul, Liverpool için çok önemli"

"Nihayet kadın hakem yönetecek"

"Ben duymadığım şeyler üzerinden yorum yapmam"

Olgucan KALKAN, Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Süper Kupa Finali'nde Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın Premier Lig'e başlangıcının bu maçı etkilemeyeceğini vurgulayan Klopp, "Tek bir maçın etkisi nasıl olabilir? Her zaman maç kazanmak iyidir. Premier Lig'e başlangıcımız iyiydi. Yarınki maç daha farklı. Her şey final için hazırlandı. Biz de final için hazır olmalıyız. Sahadaki dizilişin kararını vermeliyiz. Önemli bir rakiple karşılaşacağız" dedi.

"FAVORİ GÖSTERİLDİĞİMİZİ BİLMİYORDUM"

Maç öncesinde favori gösterilmelerine ilişkin olarak 52 yaşındaki teknik adam, "Herkesin bizi favori gösterdiğini bilmiyordum. Eğer öyleyse iyi. Bizim için sorun değil. Dışarıdaki kişileri düşüncelerini bilmiyordum. Chelsea önemli ve saygı duyduğumuz bir takım. Son maçlarında iyi futbol oynadılar ama skor iyi olmadı. Abraham gibi son derece iyi ve güçlü oyuncuları var. Geçen yıl da çok başarılıydılar. Chelsea şu anda gerçekten güçlü bir noktada. Bu maça hazırlardır diye düşünüyorum. Biz de hazır olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Başkalarının bizi favori göstermesi bizim dışımızda gelişen bir durum" ifadelerini kullandı.

"GENÇ VE HEYECANLI BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ"

Sezon öncesinin zor olduğunu söyleyen Jürgen Klopp, "Manchester City ile olan rekabetimizden de memnundum. Fiziksel olarak belki yüzde yüz durumda değiliz. Eylül, ekim gibi belki bu durumda olacağız. Diğer takımlar için de bu geçerli. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olduk. Diğer takımlar da çok çalıştı. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Geçen sezon Manchester City'ye karşı daha da çok fırsat kullanabilirdik. Ancak Chelsea'nin güçlü olmadığını düşünenler varsa, yapacak bir şeyim yok. Genç ve heyecanlı bir takım. Frank göreve başladı ve kendi düzenlemelerini yapacaktır. Chelsea önemli bir rakip. Yarınki maç da herhangi bir maç değil, tek bir maç ve kupayı kazanmaya odaklandık" diye konuştu.

"İSTANBUL, LİVERPOOL İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İstanbul'un Liverpool adına çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Klopp, "İstanbul'un bizim için önemi çok büyük. 2005 yılındaki maçımızı kimse unutmuyor. Aynı kişiler değiliz, farklı kişileriz. İstanbul, futbol için her zaman güzel bir yer. Bir ara Galatasaray'la oynamıştık. Çok ateşli bir maçtı. Türkiye'de de Liverpool taraftarları var, biliyoruz. Bizim için İstanbul'u önemli kılıyor. 2 taraf da bu maçı kazanmak istiyor. Önümüzdeki sezon final İstanbul'da olacak. Üç sezon önce burada olacağımızı söyleseydiniz bana çok uzak gelebilirdi, önümüzdeki yılın maçı da bana çok uzak geliyor" açıklamasında bulundu.

"HAYATIMDA HİÇ ENDİŞE DUYMADIM"

Hayatında hiçbir zaman endişeye kapılmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Geçmişte de hiçbir endişe duymadım, şimdi de endişe duymuyorum. Fiziksel form, kondisyon, herhangi bir farklılık yok. Turnuvalara hazırlanırken, programlar dikkatli hazırlanır. Futbolda sorumlu birini bulmak zordur. Bütün bu kişiler bir araya gelip iyi bir oyun ortaya çıkarmak için ellerinden geleni yapmalılar. Sansasyonel oyuncular var. Formlarını en üst seviyede tutmak gerekiyor" dedi.

"NİHAYET KADIN HAKEM YÖNETECEK"

Maçı kadın hakemlerin yönetecek olmasından dolayı da memnun olduğunu ifade eden Alman çalıştırıcı, "Nihayet! Bunun vakti gelmişti ve olması gerekiyordu. Kadın hakemlerle çok deneyim sahibiyim. Almanya'da kadın hakemler çok maç yönetti. Onların her zaman hazır olduklarını konuşurduk. Bu tarihi bir an ve bu anda yer aldığımız için memnuniyet duyuyoruz. Bu karar nihayet verildi. Kadın hakemlere yer verilmesi çok önemli. Milyonlarca insanın izleyeceği bir maç olacak. Herkesin bu maçla ilgili duygularına baktığınızda, hakemler için bu maçı zorlaştırmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Aksi takdirde annem de bana çok kızar" şeklinde konuştu.

"BEN DUYMADIĞIM ŞEYLER ÜZERİNDEN YORUM YAPMAM"

Bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Liverpool'un ligde şansı olmadığı yönünde yorum yaptığını sorması üzerine ise Klopp, "Jose Mourinho bunu mu söyledi? 2012'de mi dedi. Şahsen ben duymadım. Ben de duymadığım şeyler üzerinden yorum yapamam. Özgür bir dünyadayız, herkes fikrini özgürce ifade ediyor. Bizi rahatsız etmez, üzmez ya da sevindirmez. Premier Lig oldukça açık ve net bir lig. Eğer karşılaşırsak, onları yenmek için elimizden geleni yaparız" yanıtını verdi.

