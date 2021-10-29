Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Zalgiris'in başantrenörü Jure Zdovc, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in kötü performansı sonrasında reaksiyon gösterebileceğini belirten Zdovc, "Anadolu Efes, sezona iyi başlamadı ama derin bir kadroya ve çok yetenekli oyunculara sahipler. Son maçta iyi oynamamışlardı ki nasıl reaksiyon göstereceklerini göreceğiz. Genellikle iyi takımlar ve iyi oyuncular bu tür durumlara reaksiyon gösterirler ki bu bizim için iyi bir durum değil. Ancak kendimize bakmamız ve çalışmamız gerekiyor. Bakalım ne durumda olacağız. Umarım maçta herkes oynayabilir" ifadelerini kullandı.