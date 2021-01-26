Gaziantep FK, Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken Junior Morais, 90+8. dakikada kendi kalesine attığı gol ile büyük şanssızlık yaşamıştı. Maçtan sonra Junior Morais'in takımdan ayrılma kararı aldığı belirtilse de oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalması bekleniyor.

Hatayspor maçı sonrası Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, "Tabii ki elimizde daha iyi seçenekler olması için takıma oyuncu getirmek istiyoruz. Çünkü bugün Junior Morais de maç sonu arkadaşlarıyla vedalaşıp kendi kalesine attığı gol için özür diledi ve takımdan ayrıldı. Bana gelen bilgi bu şekilde. Ne olduğunu bilmiyorum. Daha önceden bir şeyler var mıydı bilmiyorum. Sanırım ailesi burada kalmak istemiyor. Nedeni bu olabilir. Ben de şaşırdım bakalım ne olacak" ifadeleri ile ayrılığı açıklamıştı. Ricardo Sa Pinto, dün yaptığı açıklamada ise Junior Morais'in takımda kalacağını belirtti.

Junior Morais de yaptığı açıklamada, "Ailemi özlüyorum. Romanya'da onlarla daha çok zaman geçirmek istiyorum. Emeki olmak istemiyorum ama bir süre Romanya'da oynamak istiyorum" demişti.

'Yaza kadar kalıyorum'

Konuya ilişkin son olarak Rumen basınından Playsport'a konuşan Junior Morais, "Bir görüşme gerçekleştirdik. Başkan gitmeme izin vermedi. Yaza kadar, sözleşmem bitene kadar burada kalıyorum" ifadelerini kullandı.