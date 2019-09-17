Junior Fernandes’e durmak yok!

Aytemiz Alanyaspor’un Şilili yıldızı Junior Fernandes, dün akşam Fenerbahçe’yi de boş geçmedi.

Son haftaların formda oyuncusu, sakatlık dedikodularına rağmen dün akşak ilk 11’de çıktığı karşılaşmada etkili futbolunu 1 golle süslemeyi başardı.

30 yaşındaki futbolcu, 62. dakikada attığı şık golle 3-1’lik skoru tayin eden isim oldu. Fenerbahçe filelerini havalandırarak son 3 maçta 3 gole ulaşan başarılı futbolcu, Aytemiz Alanyaspor’un bu sezon Spor Toto Süper Lig’de yaptığı büyük çıkışın önemli isimleri arasında yer almayı sürdürdü.