Junior Fernandes transferi için büyük kapışma!

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Şilili sol açık Junior Fernandes'in geleceği hakkında ülkesinden gündeme bomba gibi düşen bir transfer haberi geldi. Buna göre Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için büyük bir yarış hâlinde.

Şili'de yayın yapan CDF televizyonu, iki kulübün de Fernandes'e resmi teklifini ilettiklerini ve oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etme ihtimalinin çok yüksek olduğunu duyurdu. Alanyaspor'da üç buçuk sezon boyunca forma giyen deneyimli futbolcu, geride kalan sezonda 38 maçta forma şansı giyerek takımının vazgeçilmez ismi olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



