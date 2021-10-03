Türkiye Tenis Federasyonu'nun ev sahipliğinde 21 ülkeden katılan sporcular, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde karşılaştı. Bugün gerçekleştirilen final karşılaşmasında kızlarda Japonya’yı 2-0 yenen Çek Cumhuriyeti şampiyon olurken, üçünca sırayı Rusya aldı.

Erkeklerde ise finalde Fransa’yı 2-0 yenen Rusya birinciliği kazandı. Meksika üçüncü sırada organizasyonu tamamladı. Dereceye giren takımlar için turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi.

Ödülleri Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, ITF Yönetim Kurulu Üyesi ve Gençler Komitesi Başkanı Ulrich Klaus, ITF Yönetim Kurulu Üyesi Carlos Bravo, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, TEB Akdeniz Bölge Direktörü İbrahim Savaş ve Megasaray Tenis Akademisi Baş Antrenörü Aladdin Karagöz verdi.