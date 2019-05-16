2000 yazında Vasco da Gama'dan transfer olduğu Olimpik Lyon'da 9 sezon boyunca top koşturan ve bu süreçte kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Juninho Pernambucano, 10 yıl sonra eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in bugün manşetten duyurduğu habere göre 44 yaşındaki eski frikik ustası, Lyon'un sportif direktörlüğüne getiriliyor.

Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu belirtilen Juninho'nun yaz transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladığı da ifade edildi. Öte yandan teknik direktör Bruno Genesio'yla yollarını ayırdığını açıklayan Lyon yönetiminin takımı emanet etmeyi düşündüğü isimler arasında ise eski futbolcularından Tiago ve Mikel Arteta'nın olduğu öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler