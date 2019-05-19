Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Brezilyalı eski futbolcuları Juninho Pernambucano'nun önümüzdeki sezondan itibaren takımda Sportif Direktör olarak görev alacağını duyurdu.

Lyon'un Caen'i 4-0 mağlup ettiği maç sonrası kameraların karşısında geçen Aulas, Juninho ile Los Angeles'ta gerçekleştirdikleri görüşmede anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Aulas; "O çok hırslı ve yetenekli. Çok fazla teklif arasından onu ikna etmeyi başardık. Finansal detaylar olsa da, Lyon ile onun arasında bir aşk var. Juninho buraya gelecek" ifadelerini kullandı.

2001-2009 yılları arasında Olympique Lyon forması giyen Juninho Pernambucano, takımın üst üste kazandığı 7 lig şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biriydi.

Juninho, Fransız kulübü ile çıktığı 343 maçta 77'si frikikten olmak üzere 100 gol kaydetti.

43 kez Brezilya milli takım formasını giyen Juninho, Ocak 2014'te Vasco De Gama'da aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı. (Ntv Spor)



