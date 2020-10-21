Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup maçına çıkan Başakşehir, Almanya Bundesliga lideri Leipzig'e 2-0 yenildi. Başakşehir, sol bek Angelino'nun 16 ve 20. dakikalarda attığı gollere engel olamadı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan ve karşılaşmayı değerlendiren Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, maçın 2’nci devresinde ilk yarıdaki gibi iyi oynamadıklarını kabul ederek, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Evet 2’nci yarıda durgun taraftık." dedi.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Angelino’yu öven Nagelsmann, oyuncusundan bugün biraz ilerde oynamasını istediğini ve onun da iyi bir futbol sergilediğini belirtti. Julian Nagelsmann, antrenman ve çalışma olmadan şampiyonluğun gökten inmeyeceğini de vurguladı.

Alman teknik adam, H Grubu’nda oynanan diğer maça da değinerek, Manchester United’ın Paris Saint-Germain’i 2-1 yenmesinin kendisi için sürpriz bir sonuç olmadığını dile getirdi.