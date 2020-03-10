Julian Nagelsmann: Eve elektrikli kaykayla gidiyorum

Bu gece RB Leipzig’in başında bir kez daha Jose Mourinho’nun Tottenham’ına karşı sahne alacak Julian Nagelsmann, geçtiğimiz günlerde İngiliz Daily Mail Gazetesi’ne konuşmuştu. 34 yaşındaki Nagelsmann, “Bazen idmandan çıktıktan sonra, eve elektrikli kaykayla gidiyorum. Evim, tesislere sadece 7 km. uzaklıkta. Snowboard da yapabildiğim için pek de zor olmuyor” diye konuştu.

Hocalığın yüzde 30’unun taktik, yüzde 70’inin ise oyuncuları idare etmek olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, “Oyuncularla hemen hemen aynı yaşta olmak, benim için avantaj. Sonuçta onların espri anlayışını ya da hissettiklerini daha çabuk kavrayabiliyorsunuz” yorumunu yaptı.