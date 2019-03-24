Julian Alaphilippe tek günlüklerde 2'de 2 yaptı

Deceuninck - Quick Step bisikletçisi Julian Alaphilippe, bu yıl World Tour takviminde katıldığı tek günlük yarışların ikisini de kazandı.

24 Mart 2019, Pazar 15:22
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Julian Alaphilippe tek günlüklerde 2'de 2 yaptı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Deceuninck - Quick Step'in 26 yaşındaki bisikletçisi Julian Alaphilippe, bu sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Çok günlük yarışlarda 6 kez etap galibiyeti elde ederken, katıldığı tek günlükler Strade Bianche ve Milano-Sanremo'nun ise ikisini birden kazandı.

Julian Alaphilippe'in bu sezonki galibiyetleri

Vuelta a San Juan Internacional (2.1): Toplam 7 etaptan ikinci ve üçüncüsünü kazandı. Genel klasmanı 2. sırada tamamladı.

Kolombiya Turu (2.1) : 6 etaptan birini kazandı, genel klasmanı 7'inci, en iyi sprinter kategorisini ise lider tamamladı.

Strade Bianche (1.UWT) : 184 km'lik yarışı 4 saat 47 dakika 14 saniyede, 1. olarak tamamladı.

Tirreno-Adriatico (2.UWT): 7 etaptan ikisini kazandı, genel klasmanı 6. sırada tamamladı.

Milano-Sanremo (1.UWT): 291 km'yle yılın en uzun tek günlük yarışını 6 saat 40 dakika 14 saniyede tamamladı, podyumun ilk sırasına çıktı.

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