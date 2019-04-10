Julian Alaphilippe: Cumartesi sarı mayoyu almaya hazırım

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu (Itzulia Basque Country) 2. etabını kazanan Julian Alaphilippe, genel klasman için iddialı olduğunu gösterdi. Yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında koşuna Fransız bisikletçi, "Cumartesi günü sarı mayoyu kazanmaya hazırım" dedi.

Julian Alaphilippe'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Bugün kazanmayı beklemiyordum ancak motivasyonum yüksekti ve yarışın sonu da bana gayet uygundu. Çakıllı yolları ve yokuş yukarı final sprintiyle çok gergin bir günü geride bıraktık. İki kez bisiklet değşitirmek zorunda kalmama karşın posizyonumu geri almayı başardım. Cumartesi günü sarı mayoyu kazanmaya hazırım ancak her gün sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."



