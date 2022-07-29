Barcelona istediğini aldı: Jules Kounde... Galatasaray 'dan, Marcao'yu kadrosuna katarak stoper hattını güçlendiren Sevilla, Fransız savunmacısını da resmen Katalan ekibine gönderdi. Barcelona 50 milyon Euro karşılığında bu transferi bitirdiğini resmen açıkladı!

23 yaşındaki oyuncu kendisini 5 yıllığına Barça'ya bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak ve kontratında da '1 milyar Euro'ya serbest kalır' maddesi olacak.

Kounde 2019'da Bordeaux'dan 35 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştu. İspanyol ekibi 3 yılın sonunda 15 milyon Euro kârla genç oyuncusunu Barcelona'ya gönderdi.