Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, takımının ilk kamp döneminin son çalışması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fernando transferinin bittiğine dair sinyaller veren İspanyol antrenör Lopetegui, "O çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Takımda bize çok faydalı olacaktır. Tecrübeli ve geçtiğimiz yıl çok iyi bir sezon geçirdi" dedi.

DHA