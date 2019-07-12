Julen Lopetegui'den Fernando açıklaması

Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, takımının ilk kamp döneminin son çalışması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanyol teknik adam, Galatasaray'dan transfer ettikleri Fernando hakkında da açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2019, Cuma 16:57
- A +
Julen Lopetegui'den Fernando açıklaması

Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, takımının ilk kamp döneminin son çalışması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fernando transferinin bittiğine dair sinyaller veren İspanyol antrenör Lopetegui, "O çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Takımda bize çok faydalı olacaktır. Tecrübeli ve geçtiğimiz yıl çok iyi bir sezon geçirdi" dedi.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...