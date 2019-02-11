Judonun altın çocuğu çalışmalarına başladı

23 Şubat 2019 tarihine kadar hazırlıklarına burada devam edecek olan Mert Şişmanlar, daha sonra Dünya Judo Federasyonu tarafından büyükler kategorisinde organize edilen ve 8-10 Mart tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde yapılacak olan Dünya Grand Prix müsabakasına katılacak. 15-17 Mart tarihlerinde Rusya’nın Ekaterinburg şehrinde düzenlenecek olan Grand Slam ve Ortak Çalışma kampına katılacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon sporcusu Mert Şişmanlar, 5-7 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Dünya Grand Prix müsabakasına katılacak. Daha sonra hazırlıklarına Gençler ve Büyükler kategorisinde devam edecek olan Şişmanlar, 2019 yılında da Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında kürsüde zirvede yer alabilmek için mücadele edecek.