İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Sakarya'da düzenlenen 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası'nda erkek ve kadınlarda şampiyonluğu elde etti. İzmirli sporcular toplam 14 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 9 ayrı ülkeden ve Türkiye'nin 30 ilinden 930 sporcunun katıldığı turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 44 kiloda Dilan Doğan, 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Habibe Vardar, 63 kiloda Yağmur Doğan, 60 kiloda Salih Güneş, 66 kiloda Burak Mecit ve 81 kiloda Mehmet Emin Aslan altın madalya kazandı.

52 kiloda Çiçek Tatar, 57 kiloda Zeynep Ekin, 78 kiloda Ebru Uzunkaya, 73 kiloda Abdülmecit Tunç, 81 kiloda İbrahim Şimşek ve 60 kiloda Süleyman Alasya ikincilik kürsüsüne çıkarken, 81 kiloda Mustafa Menevşe ise bronz madalyanın sahibi oldu. Judo Baş Antrenörü Mesut Kapan, "Yurt içi ve yurt dışındaki başarılarımız her zamanki gibi devam ediyor. Biz Türkiye'nin en iyi altyapı markasıyız. Sakarya'da erkek ve kadın takımlarımızla şampiyonluk elde ettik. Derece yapan tüm sporcularımızı kutluyorum. Daha iyilerini yapmak için çok çalışıyoruz. Bizlere her zaman destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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