Judoda olimpiyat yolunda Avrupa sınavı

Çekya’nın başkenti Prag’da yapılacak Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda milli takım, 2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için mevcut olan 7 katılım sayısını yukarı taşımak için gün sayıyor.

2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda milli judocular Büyükler Avrupa Şampiyonası için Çekya’nın başkenti Prag’a gitti. Uluslararası Judo Federasyonu’nun (IJF) olimpik katılım çizelgesinde Türkiye’nin şu an 7 olan katılım sayısını yukarı taşımak için milli takım, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, olimpiyat yolunda Avrupa Şampiyonası’nda milli takımda yer alan jodokaların mevcut puanlarını ve ülke kotasını arttıracaklarına inandığını ifade etti. Başkan Sezer Huysuz sözlerine şöyle devam etti: "Covid-19 pandemi döneminde yaptığımız hazırlık kamp ve ikili müsabakalar dışında son olarak Budapeşte Grand Slam’de elde edilen başarılı sonuçlar bizi Tokyo Olimpiyatlarında madalyaya ulaşma heyecanımızı yükseltti.

Şu an 2021 yılına ertelenen olimpiyat oyunlarına; erkeklerde 4, kadınlarda ikisi doğrudan diğeri kıta kotası almış 7 judocumuz bulunuyor. Gerek Avrupa Şampiyonası gerekse bundan sonra IJF tarafından Haziran 2021 tarihine kadar belirlenecek maç takvimine göre Türkiye’nin judoda olimpiyatlarda katılım sayısını yükselteceğimize inanıyorum. Avrupa Şampiyonası’nda tatamiye çıkacak sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum.”

DHA