Judoda hedef 8 sporcuyla Tokyo 2020’ye katılmak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 8 sporcuyla katılmayı hedeflediklerini söyledi. Federasyon başkanı Huysuz, Tokyo 2020’ye vize alan ve alacak milli sporcuların geldiği noktayı AA muhabirine değerlendirdi. Judoda, Tel Aviv Grand Prix’sinde milli sporcu Mihraç Akkuş’un gümüş madalya kazanmasıyla Tokyo 2020’ye 6 kotayı garantilediklerini ifade eden Huysuz, "Kota sürecimiz 25 Mayıs’a kadar devam ediyor. Önümüzde büyük müsabakalar var, en son Antalya’da yapacağımız grand prix organizasyonunda 2 kota daha alabiliriz. Sekiz kotayla olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Tokyo 2020’de takım olarak yer alacaklarından ümitli olduğunu dile getiren Sezer Huysuz, "Judonun 14 kategorisi var, bu sıkletlerden şu anda alabileceğimiz 8 kota. 63 kiloda kadın sporcularımız da vize alırsa takım olarak olimpiyatlarda yarışabiliyoruz. Bir sıkletimiz kaldı, o da 63 kilo. Eğer o sıklette de kota alabilirsek ilk defa takım müsabakalarında yarışacağız." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuların performansı

Milli sporcuları da değerlendiren Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, şunları kaydetti: "Mihraç Akkuş 18 yaşında olmasına rağmen büyük bir performans gösterdi. Ümitlerde almış olduğu Avrupa ve dünya şampiyonluğu ile Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’ndeki (EYOF) birinciliğin üzerine gençlerdeki Avrupa üçüncülüğü, akabinde Antalya’da grand prix organizasyonundaki üçüncülük, daha sonra grand prixlerde aldığı madalyalar... Şu anda olimpiyat kotasında, dünya sıralamasında ilk 25’e kadar girmiş gencecik bir çocuğumuz. Bu olimpiyatlarda da sürpriz yapabilir mi, evet çünkü sıkleti buna uygun."

Huysuz, milli judocu Bilal Çiloğlu’nun üst seviyede bir sporcu olduğunu aktararak, "2018’de Dünya Gençler Judo Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya, Bilal’in çıtasını yükseltti. En son Abu Dabi’de yapılan turnuvada Türkiye tarihinde ilk defa madalya kazandı. Bilal Çiloğlu, olimpiyat kotasında, dünya sıralamasında 3. sırada. Çok güzel bir yere geldi." değerlendirmesinde bulundu. Diğer sporcularla ilgili de Huysuz, "Dünya sıralamasında Kayra Sayit, Vedat Albayrak 4. sırada, Mikail Özerler 7. basamakta. Tokyo 2020 için vize alan Gül Kader şu anda Avrupa kotasını kullanıyor ülkemiz adına." şeklinde bilgi verdi.

"Tokyo 2020’de 4 judocu madalyaya çok yakın"

Dünya sıralamasında ilk 8’deki sporcu sayısının önemli olduğunu vurgulayan Huysuz, "Dört sporcumuzun dünya sıralamasında ilk 8’de olması, madalyaya biraz daha yakın olmaları demek. Şu anda Tokyo 2020’de 4 sporcumuz madalyaya çok yakın. Bu da büyük bir madalya oranını gösteriyor." ifadelerini kullandı. Milli judocuların 2020 Tokyo Olimpiyatları’na vize almak için katıldığı turnuvalara ilişkin Huysuz, "2020’nin ilk madalyaları; Tel Aviv’de 4 madalya aldık. Paris Grand Slam’de Mihraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu 5’inci, Kayra Sayit ve Mikail Özerler de 7’nci oldu. Önümüzde Fas, Rusya, Gürcistan’da turnuvalar var. Yurt içinde Antalya’da turnuvamız var. Avrupa Şampiyonası var, Azerbaycan Grand Slam ve en son Doha’daki Grand Master ile puan müsabakalarımız bitiyor." şeklinde konuştu.

Erkek milli judocuların şu anda Japonya’da kampta olduğunu, kadın milli sporcuların da Almanya’da kamp yaptığını anlatan Huysuz, yoğun bir şekilde Tokyo 2020’ye hazırlandıklarını sözlerine ekledi.





ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK