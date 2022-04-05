Judoda Analig heyecanı sona erdi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Judo Federasyonu’nun hakem ve teknik desteği verdiği ANALİG Grup Birinciliği Judo Müsabakaları Yakutiye Spor Salonu’nda yapıldı.

İki gün süre turnuva nefesleri kesti. Erzurum’un yanı sıra Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Tokat illerinin sporcularının tatamiye çıktığı müsabakalar sona erdi.

ANALİG Kızlarda Trabzon şampiyon olurken, Ordu ikinci Rize ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde birincilik kürsüsüne Ordulu sporcular çıkarken, Trabzon ikinci oldu. Giresun ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

İller sıralamasında Trabzon şampiyon olurken, Ordu ikinci Giresun üçüncü oldu.

Dereceye Giren Sporculara Madalya Verildi

Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen ANALİG judo grup şampiyonasında dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Judo İl Temsilcisi Nurullah Diyarbakır, Yakutiye Spor Salonu Tesis Amiri Muharrem Ballı ile diğer davetliler tarafından madalyaları verildi.

Trabzonspor Formasıyla Madalya Törenine Çıktılar

Yakutiye Spor Salonu’nda yapılan ve iki gün süren ANALİG Judo Grup Şampiyonasında Trabzonlu judocular, Trabzonspor forması ile madalya törenine katıldılar. Kız ve erkek sporcular, Bordo-mavili takımın formasını açarak, “Şampiyon Trabzon” diye konuştular.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk iki gün süren ANALİG Grup Şampiyonasında güzel maçlar izlediklerinin belirterek, “Türkiye yarı finallerine katılacak olan ekiplere ve sporculara başarılar dilerim” dedi.

İHA