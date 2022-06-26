19. Akdeniz Oyunları’nın yapılacağı Cezayir’in Oran kentinde, judo karşılaşmalarında Türkiye’yi temsil edecek judokalar madalya için hazırlıklarını tamamladı. 29 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek judo müsabakalarında; 7 kadın ve 7 erkek olimpik milliler tatamide yer alacak.

Akdeniz Oyunları öncesi hazırlıklarına, Erzurum yükseklik kampı ile başlayan, Ankara’da sağlık testlerinden geçen, Porec’te ortak çalışma kampına katılan judokalar son olarak İstanbul’da antrenmanlarını tamamladı. Oran şehrindeki oyunlarda ay-yıldızlı judogilerle mücadele edecek Judo Milli Takımı şu isimlerden oluştu:

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Hasret Bozkurt, 63 kiloda Ayten Yeksan, 70 kiloda Minel Akdeniz, 78 kiloda Nurcan Yılmaz ve +78 kiloda Kayra Sayit.

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş, 66 Ejder Toktay, 73 kiloda Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Münir Ertuğ.