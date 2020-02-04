Judo Sporu Nedir? Nasıl Yapılır? Judonun Kuralları Nedir?

Kökeni Japonya’ya uzanan Judonun temelleri 1882 yılında Dr. Jigoro Kano tarafından atılmıştır. Temel anlamda bir savunma sporu olarak bilinse dahi, iç benliğinde bir felsefesi olan önemli öğretiler arasında yer alır. Judoyu öğrenmek isteyenler için alınacak eğitimin çok uzun süreceği söylenebilir. Bunun nedeni sadece judonun kurallarını ve tekniklerini öğrenmek değil, aynı zamanda rakibin hareketlerine önceden sezmek ve buna doğru karşılık vermek de yatar. Bu sebepten alınacak eğitim içerisinde rakibi öğrenmek de yer almaktadır.

Judo Sporu Nedir?

Bir dövüş sporundan çok dövüş sanatı olarak rakibi savunma üzerinden etkisiz hale getiren öğretiye judo denmektedir. Kelime anlamı olarak da zaten nezaket yolu anlamına gelmesi judonun felsefesini ortaya çıkarıyor. Sağladığı öğretilerin dayandığı temel bir saldırıdan çok, sanat olarak algılanmasına olanak vermektedir. Judonun sanat olarak bilmesindeki en önemli unsurlardan biri, yapılan müsabakalarda rakibe herhangi bir tekme ya da yumruk saldırısı gerçekleştirilmemesidir.

Buradaki temel amaç rakibin boğularak, sıkarak domine etmek suretiyle yumuşak mindere serilmesidir. Judo sporunu yaparken fiziksel etkinin ötesinde zihinsel bir öğreti devreye girer. Bu öğreti içerisinde rakibin daha güçsüz olduğu ve birazdan yere seyredeceği hissi yaratılır.

Judo Nasıl Yapılır?

Genel olarak judo 8 ya da 10 metre kare biçimindeki alan çerçevesinde yapılır. 3 veya 4 metre karelik koruyucu döşemeler üzerinden zeminin kaplanması büyük öneme sahiptir. Daha çok giysiler üzerinden yapılan temas ile gerçekleştiği için, dayanıklı bir pantolon ile önü açık beyaz ceket giyilir.

Farklı anlamlara gelen kuşaklar bel bölgesine sarılır. Buradaki temel amaç rakibe üstünlük sağlamak olduğu için omuz ve bel kısmından rakibi kavramak suretiyle yere düşürülmeye çalışılır.

Her ne kadar güreşe benzer yanları olsa bile önemli farklarla ayrılır. Burada temel amaç gelen karşı hareketlere göre uyum sağlamak ve buna göre pozisyon olarak cevap vermektir. Öncelikle rakipten gelecek hamile beklenir ve buna göre savunma mekanizması oluşturulur. Genelde satranca da benzetilir. Zira Judoda öngörü ve mantık üzerinden zeka büyük öneme sahiptir.

Judonun Kuralları Nedir?

Judo genel olarak 3 ila 20 dakika arasında değişkenlik gösteren süreler içerisinde yapılır. Rakibin sırt üstü yatırılması gerekir ve rakibin ayağa kalkması için 30 saniyelik süresi vardır. Diğer bir galip gelme yöntemi ise rakibin kollarını bükmek suretiyle boyun bölgesinden kavramaktır. Daha sonra rakibin pes etmesi beklenir.

Oyun içerisinde kurallar çerçevesinde herhangi bir tekme ya da yumruk söz konusu değildir. Yapılan spor müsabakalarında bu durum diskalifiye anlamına gelir. Ayrıca oyun içerisinde verilmiş olan alan çerçevesinde kesinlikle dışarı çıkılmamalıdır. Aksi takdirde puan kaybı ve tekrarı ile beraber diskalifiye söz konusu olabilir.

Felsefesi Olan Judo

Dövüş sanatı olarak ciddi bir felsefesi bulunan Judo, uzun yıllar eğitim alınması gereken önemli sporlardan biridir. Özellikle profesyonel anlamda Judo sporunun gerçekleştirmek için sadece belli kuralları bilmek yeterli değildir. Sakinlik, dinginlik, sabır ve zihinsel rahatlama Judo öğretisinin temelini oluşturur. Bu temelin sporcu üzerinde tam olarak etkisini gösterebilmesi için ise uzun yıllar gerekir. Böylece derin felsefesi öğrenilen Judoyu spor müsabakalarında değerlendirmek mümkün hale gelir.

Judo Teknikleri En Kolay Nasıl Öğrenilir?

Özellikle savunma amaçlı pek çok insan Judo dövüş sanatını öğrenmeyi arzu etmektedir. Tabii sadece savunmak için değil ayrıca sakin bir zihin yapısına ulaşabilmek adına da bu spor dalı öğretilmektedir. Elbette Judo öğrenmek için mutlaka konusunda tecrübe sahibi olan uzmanlardan destek almak gerekir. Nitekim eksiksiz olarak judoyu doğru şekilde öğrenebilmek uzun bir zaman gerektirir.