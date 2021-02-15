Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakaları için İsrail’e gitti

İsrail’in Tel Aviv kentinde 18-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında Türkiye, 7 kadın ve 5 erkek olmak üzere 12 judoka ile tatamiye çıkacak. Milli takım bu akşam İstanbul’dan hava yoluyla bu ülkeye gitti.

2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları kulvarında puan ve kota kazandıran Tel Aviv Grand Slam müsabakasında, 7 kadın ve 5 erkekten oluşan 12 Ay-yıldızlı judocumuz madalya mücadelesi yapacak. Milli takım kafilemiz bu akşam hava yoluyla İsrail’e gitti.

İsrail’de 18-20 Şubat tarihleri arasındaki organizasyonda 63 ülkeden 183 kadın, 254 erkek olmak üzere toplam 437 judocu kürsü için yarışacak. Olimpik kadromuzda yer alan ve Tel Aviv Grand Slam’de tatamiye çıkacak Milli judocularımız ve müsabaka günleri şöyle:

18 Şubat Perşembe

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız,

Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş.

19 Şubat Cuma

Kadınlar: 63 kiloda Minel Akdeniz ve Habibe Afyonlu,

Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç.

20 Şubat Cumartesi

Kadınlar: +78 kiloda Kübranur Esir,

Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan