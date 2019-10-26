Judo Grand Slam’de Bilal’den altın, Vedat’tan bronz!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkenti Abu Dabi’de devam eden Judo Grand Slam’de büyük bir gurur yaşadık...

73 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Bilal Çiloğlu, bir önceki turda Alman rakibi İgor Wandtke’i ipponla yenmiş ve finale yükselmişti. Başarılı sporcumuz, finalde Kanadalı Arthur Margelidon ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı bayrağımızı temsil eden Çiloğlu, Kanadalı rakibini waza-ari puanıyla yenerek altın madalya kazandı. Birincilik kürsüsünde yer alan başarılı sporcu, İstiklal Marşımız’ı herkese dinletti.

Olimpiyata puan veriyor

Olimpiyat Oyunları’na puan veren organizasyonda bir diğer sporcumuz Vedat Albayrak ise 81 kiloda mücadele etti. Albayrak, Hollandalı Frank De Wit ile verdiği bronz madalya mücadelesinden galip çıktı.

Bu sonuçla birlikte Abu Dabi’daki Judo Grand Slam’in de dün 1 altın ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya alarak adımızdan söz ettirdik.