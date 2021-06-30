Judo Genç Milli Takım Seçmeleri sona erdi

Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Genç Milli Takım Seçmeleri, ikinci gün yapılan 6 sıklet müsabakalarıyla Ankara’da tamamlandı.
Yenimahalle’deki federasyon binasında bulunan spor salonundaki seçmelerin son gününde, sıkletlerinde birinci olan sporcular şunlar:
Erkekler:
73 kilo: Umalt Demirel (Antalya)
81 kilo: Berke Çırpan (Manisa)
90 kilo: Cem Ata Demirtaş (Ankara)
Kadınlar:
57 kilo: Ezgi Karademir (İstanbul)
63 kilo: Habibe Afyonlu (Balıkesir)
70 kilo: Fidan Ögel (Manisa)