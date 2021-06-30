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Judo Genç Milli Takım Seçmeleri sona erdi

Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Genç Milli Takım Seçmeleri, ikinci gün yapılan 6 sıklet müsabakalarıyla Ankara’da tamamlandı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 19:05 Son Güncelleme:
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Judo Genç Milli Takım Seçmeleri sona erdi

Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Genç Milli Takım Seçmeleri, ikinci gün yapılan 6 sıklet müsabakalarıyla Ankara’da tamamlandı.

Yenimahalle’deki federasyon binasında bulunan spor salonundaki seçmelerin son gününde, sıkletlerinde birinci olan sporcular şunlar:

Erkekler:

73 kilo: Umalt Demirel (Antalya)

81 kilo: Berke Çırpan (Manisa)

90 kilo: Cem Ata Demirtaş (Ankara)

Kadınlar:

57 kilo: Ezgi Karademir (İstanbul)

63 kilo: Habibe Afyonlu (Balıkesir)

70 kilo: Fidan Ögel (Manisa)

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