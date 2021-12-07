Başkan Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu ve Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği içinde gerçekleşen IJF Akademi Antrenör Kursuna katılanlara başarılar diledi.

Judo Federasyonu hizmet binasında devam eden kursa katılan antrenörlere kısa bir konuşma yapan Sezer Huysuz, “Sizler IJF Akdemi eğitmenlerinin verdiği bilgi ve teknikleri öğrencilerinize aktararak, alt yapımızın gelişmesine öncülük yapacaksınız” dedi.

IJF Akademi eğitmenlerinden Florin Daniel Lascau ise, Türkiye Judo Federasyonu ile gerek IJF gerekse IJF Akademi olarak sıkı dialoglar içinde bulunduklarını belirterek, “Antrenörler olarak sizlere burada verdiğimiz eğitimlerin karşılığını, sporcularınızın madalyalarla geri dönüşüne katkı sağlamaktır” ifadesini kullandı.

DHA