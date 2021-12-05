Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Bayern Münih'in 3-2'lik galibiyetinin ardından Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Jude Bellingham, karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren penaltı kararı hakkında konuşan Bellingham, "Benim için penaltı değildi, Hummels topa bakmıyor bile. Oyundaki kararların çoğuna bakabilirsiniz. Almanya'daki en büyük maça daha önce şikeye karışmış bir hakem veriyorsunuz, ne bekliyorsunuz?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Maçın hakemi Felix Zwayer'in ismi 2005 yılında bir şike skandalına karışmıştı.







