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Jude Bellingham'dan sert hakem tepkisi

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Bayern Münih'e 3-2 mağlup olan Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Jude Bellingham, karşılaşmanın ardından maçın hakemine tepki gösterdi.

05 Aralık 2021, Pazar 00:20 Son Güncelleme:
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Jude Bellingham'dan sert hakem tepkisi

Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Bayern Münih'in 3-2'lik galibiyetinin ardından Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Jude Bellingham, karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren penaltı kararı hakkında konuşan Bellingham, "Benim için penaltı değildi, Hummels topa bakmıyor bile. Oyundaki kararların çoğuna bakabilirsiniz. Almanya'daki en büyük maça daha önce şikeye karışmış bir hakem veriyorsunuz, ne bekliyorsunuz?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Maçın hakemi Felix Zwayer'in ismi 2005 yılında bir şike skandalına karışmıştı.

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(ÖZET) Borussia Dortmund - Bayern Münih maç sonucu: 2-3



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