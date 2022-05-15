Başta Liverpool ve Manchester United başta olmak üzere Avrupa’nın birçok dev kulübünün peşinde olduğu Borussia Dortmund’un genç yıldızı Jude Bellingham’ın hangi kulübe transfer olacağı merak konusuydu. Erling Haaland’ın Manchester City’e gidişiyle birlikte Jude Bellingham’ın da İngiltere’ye dönüp dönmeyeceği konusundaki spekülasyonlara genç oyuncu cevap verdi.

‘’Düşündüğüm tek gelecek, Dortmund’un bir sonraki maçı. Gelecek sezon için sabırsızlanıyorum ve başlamasını dört gözle bekliyorum. Ve evet gelecek sezon burada olacağım.’’

‘’Kaderim kendi elimde ve biliyorum ki çok çalışırsam ve etrafımdaki insanlara güvenirsem daha iyi olacağım. Yeteneğimi besledikleri için Dortmund’a çok minnettarım.’’

18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için 100 milyon euro civarında bonservis bedelleri konuşulurken, birçok kulübün bu parayı ödemeye hazır olduğu biliniyordu. Erling Haaland’ın gidişi sonrası Borussia Dortmund’un Jude Bellingham’ı da kaybetmek istemediği de gelen bilgiler arasındaydı. 18 yaşındaki İngiliz oyuncu yaptığı açıklama ile tüm spekülasyonları sonlandırmış oldu.



