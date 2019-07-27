Juanfran Aytemiz Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor geçen sezon Leganes'de kiralık oynayan Deportivo'nun sağ beki Juanfran ile 2 yıllığına anlaştı. 30 yaşındaki İspanyol oyuncu resmi imza için yarın Alanya'ya gidecek.

27 Temmuz 2019, Cumartesi 15:55
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Juanfran Aytemiz Alanyaspor'da

Erol Bulut yönetiminde sezona iddialı girmeye hazırlanan Aytemiz Alanyaspor, Deportivo'nun başarılı sağ beki Juanfran'ı kadrosuna kattı.

Bir süredir oyuncu ve kulübü ile görüşen Alanyaspor, Juanfran ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 30 yaşındaki İspanyol futbolcu yarın Alanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Geçen sezon La Liga'da kiralık olarak Leganes forması giyen Juanfran 26 maçta forma giymiş ve bir gol atmıştı.

Juanfran'ın ismi bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL


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