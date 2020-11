NBA ekiplerinden New Orleans Pelicans'ın tecrübeli oyuncusu Jrue Holiday'in yeni takımı belli oldu. The Athletic'ten Shams Charania'ya göre takas döneminin en popüler isimlerinden Holiday, Milwaukee Bucks'a takas edildi.

Milwaukee Bucks, Jrue Holiday'i kadrosuna katarken karşılığında Eric Bledsoe, George Hill, 3 adet 1. tur draft hakkı ve iki adet draft değişim hakkını New Orleans Pelicans'a verdi.

Antetokounmpo ile sözleşme uzatarak etrafında üst düzey bir takım oluşturmak isteyen Milwaukee Bucks, dış oyuncu rotasyonuna Bogdan Bogdanovic ve Jrue Holiday ile önemli takviyeler gerçekleştirmiş oldu.