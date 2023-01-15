Türkiye’de basketbolun gelişmesine katkıda bulunmak için kurulmuş olan Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı’nın (BİDEV) NBA iş birliğiyle gerçekleştirdiği jr. nba BİDEV Ligi’nin final organizasyonu, bugün Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

10-12 yaş aralığındaki 72 takım ve 1000’in üzerinde sporcunun, iki aylık lig maratonu boyunca 100’ün üzerinde maç yaptığı jr.nba BİDEV Ligi’nin dev finalinde şampiyonluğa ulaşan takımlar kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek.