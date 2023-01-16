Jr. NBA Türkiye Ligi dev final organizasyonu ile sona erdi

Türkiye’de basketbolun gelişimine katkıda bulunmak için kurulmuş olan BİDEV, Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı’nın NBA iş birliğiyle gerçekleştirdiği jr.NBA BİDEV Ligi’nin final organizasyonu, 15 Ocak Pazar günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan final maçları, yetenek yarışması ve ödül töreni ile sona erdi. İstanbul’da 12 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerinde erkekler ve 12 yaş altı kategorisinde kızlardan oluşan 72 takım ve 1.000’in üzerinde sporcunun, iki aylık lig maratonu boyunca 100’ün üzerinde maç yaptığı jr.NBA BİDEV Ligi’nin dev finalinde şampiyonluğa ulaşan takımlar kupa, madalya ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirildi.

Tribünleri dolduran basketbol severlerin yanı sıra 6 saat aralıksız canlı yayınla ekran başındaki spor severlerin de büyük ilgi gösterdiği organizasyonun final gününde, U12 Erkekler’de

Açı Okulları’nı (Denver Nuggets) 63-47 mağlup eden Bilfen Çamlıca (Boston Celtics) şampiyonluğa ulaşırken, Finallerin En Skorer Oyuncusu ve En Değerli Oyuncu ödüllerini Sarp Açıkel kazandı. Şampiyon takıma madalyalarını BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri Aytek Gürkan, Murat Yosmaoğlu ve BİDEV Kurucu Üyesi Sinan Güler takdim etti.





U10 Erkekler Finali’nde ise Hisar Okulları’nı (Minnesota Timberwolves) 54-41 yenen Alkev Okulları (Phoenix Suns) ipi göğüslerken, Finallerin En Skorer Oyuncusu ve En Değerli Oyuncu ödüllerini, maçı 24 sayıyla tamamlayan Kerem Ünlü kazandı. Ödülleri genç sporculara BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç, BİDEV Yönetim Kurulu üyesi Eyal Tarablus, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyeleri Naci Cansun ve Turan Koray takdim etti.

Tek yaş kategorisinde mücadele eden kızlarda ise U10 Kızlar Şampiyonu kupası, finalde Güngören Belediye G.S.K’yı 36-20’lik skorla mağlup eden Genç Paşabahçe’nin ellerinde yükseldi. Kupayı şampiyon ekibe BİDEV Yönetim Kurulu üyeleri Füsun Uysal, Sema Kasapoğlu ve BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi Şükran Albayrak takdim etti. Finallerin en skorer oyuncusu olan Buğlem Naz Teker, ödülünü Şükran Albayrak’ın elinden alırken, En Değerli Oyuncu Ödülü’nü kazanan Ayşe Su Hamza da ödülünü Sema Kasapoğlu’ndan aldı.

Şampiyon takımların şampiyonluk kupası, şampiyonluk yüzüğü ve madalyalarla ödüllendirildiği organizasyonun ilgi çeken bir diğer etkinliğinde ise jr. NBA ligi oyuncuları, yetenek yarışması parkuruna çıktı. Belirlenen parkuru en kısa sürede, en yüksek skorla tamamlayan Fırat Sezer ve Ada İrem Sağlam, U12 kategorisinde ödüle uzanırken, Seha Özbey ve Zehra İsmailoğulları ikinci oldu. U10 kategorisinde ise Emir Kemal Tarablus birinci, Charles Cansun ikinci oldu. Sporculara ödülleri, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyeleri Fırat Gönenç ve Ümit Avcı tarafından takdim edildi.

‘Yolumuza Son Hız Devam Ediyoruz’

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Eyal Tarablus, organizasyon sonrasında yaptığı açıklamada jr. NBA Türkiye Ligi’nin çok önemli hedefler doğrultusunda büyük yol kat ettiğine vurgu yaptı. Tarablus, ‘’Ülkemizde sporun eğitimin bir parçası olduğuna dair farkındalığı yaratmaya çalıştığımız ve buradan sağlanacak fonlarla her köyde bir basketbol sahası yapmak üzere çalıştığımız bu hedefte yolumuza son hız devam ediyoruz. İki ay boyunca devam eden jr. NBA Türkiye Ligi’yle saha içinde ve dışında binlerce çocuğumuz, NBA ve BİDEV gibi iki prestijli organizasyonun iş birliğiyle NBA formatında rekabet ederek eşsiz bir deneyim yaşadılar. Türk Basketbolu’nun ekol kulüplerinden Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonunun ev sahipliği yaptığı bu dev final organizasyonuna uzanan bu iki aylık yolculuk ve bu projenin ortaya çıkabilmesinde uzun süreçler boyunca emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Umarım uzun soluklu, istikrarlı bir proje olmasını ümit ettiğimiz bu organizasyon, kısa sürede Türk Basketbolu’na ve çocuklarımıza büyük faydalar sağlayan, örnek bir hareket olarak tarihteki yerini alacak’’ ifadelerine yer verdi.



