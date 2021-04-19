JPMorgan Chase & Co., Avrupa futbolunda 1950’lerden beri en büyük değişime imza atacak yeni Avrupa Süper Ligi’ne 4 milyar euro (4,8 milyar dolar) yatırım yapacak.

ABD yatırım bankası, Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, lige ilk etapta 3,5 milyar euro yatırım yapmayı kabul etti. Ek ödemeler ve maliyetlerle birlikte yatırımın toplam miktarı 4 milyar euroyu bulacak. Bir kaynağa göre mevcut durumda JPMorgan tarafından finanse edilecek yatırım, daha sonra diğer yatırımcılara açılabilecek.

Aralarında Manchester United ve Real Madrid’in olduğu 12 büyük futbol kulübü UEFA Şampiyonlar Ligi’nden ayrı bir lig kurmada anlaştıklarını açıklamıştı.

Kaynaklara göre kulüpler, kendilerini önümüzdeki yıllarda lig için bağlayıcı kılacak anlaşmaya imza attı. Kaynaklar bağlayıcı anlaşmanın JPMorgan’ın yatırımında önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bir kaynağa göre JPMorgan’ın lige sağladığı finansman yüzde 2-3 arasında bir faize sahip olacak ve 23 yıllık bir dönemi kapsayacak.