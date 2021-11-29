ABD futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Jozy Altidore'un sözleşmesinin son senesine girdiği MLS ekibi Toronto'dan sonraki durağı merak ediliyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş , tecrübeli golcü için devreye girdi. Michy Batshuayi'ye bir alternatif arayışındaki Beşiktaş, Cyle Larin aracılığıyla Altidore ile ilk temaslarını gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği ozy Altidore kimdir? Jozy Altidore kaç yaşında, nereli? Jozy Altidore hangi takımlarda oynadı? Bu soruların yanıtları ve detaylar haberimizde.

Jozy Altidore kimdir? Jozy Altidore nereli, kaç yaşında? Jozy Altidore hangi takımlarda oynadı?

Jozy Altidore, 6 Kasım 1989'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki Livingston'da doğdu. Haiti göçmeni bir ailenin dört çocuğundan en küçüğüydü. Florida'da Boca Raton'da büyüdü. Çocukluğundan bu yana futbol oynamayı çok seviyordu ve Güney Florida'da Boca Raton Juniors Soccer Club, Schulz Academy and Sunrise S.C gibi genç takımlarda forma giydi.

Üst düzeye geçiş aşaması öncesinde ise Bradenton'daki IMC Soccer Academy'de oynuyordu.

16 yaşında MLS'te gol attı

2006 MLS SuperDraft'ta şimdilerde New York Red Bulls adıyla bilinen Metrostars tarafından 17. sırada seçildi. 2006 sezonunun büyük bölümünü Florida'daki lise diplomasını almak adına eğitim gördüğünden kulüpten ayrı geçirdi. 23 Ağustos 2006'da kenardan gelerek kupa maçında DC United'a karşı forma giydi. İlk golünü de 16 Eylül 2006'da Columbus Crew'a karşı attı. 16 yaşında, takımının galibiyet golünü atan isimdi. Metrostars forması altında çok genç yaşta 37 maçta attığı 15 golle dikkat çekti.

En pahalı MLS oyuncusu oldu

Metrostars formasıyla sergilediği performans sonrası Altidore, 4 Haziran 2008'de İspanyol ekibi Villarreal'e transfer oldu. Bu transfer için yaklaşık 10 milyon Dolar ödendi. Bu transfer ücreti o dönemde bir MLS oyuncusu için ödenen en yüksek ücret oldu.

14 Eylül 2008'de Villarreal ile ilk maçına çıktı. 1 Kasım 2008'de Athletic Bilbao'ya attığı golle LaLiga'da gol atan ilk ABD'li oyuncu oldu.

30 Ocak 2009'da ikinci ligde lider olan Xerez'e kiralık olarak gitti. Bir aydan uzun sürecek sakatlığı nedeniyle geçirdiği operasyon sonucunda Xerez forması giyemeden sezonu tamamladı.

5 Ağustos 2009'da bu kez İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'ye kiralandı. Burada çıktığı 28 maçta 1 gol atabildi.

31 Ocak 2011'de ise Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'a geldi. 6 aylığına kiralandığı Bursaspor'da tek golünü 3-2 kaybedilen Antalyaspor maçında atmıştı.

Hollanda'da yeniden doğdu

15 Temmuz 2011'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a transfer oldu.

AZ Alkmaar forması altında oldukça başarılı iki sezon geçiren Jozy Altidore, ligde 67 maçta 39 gol attı. 2012-13 sezonu sonunda De Telegraaf'ın sezonun takımına seçilen ilk ABD'li oyuncu oldu.

Hollanda'daki performans sonrası 5 Temmuz 2013'te 13 milyon Dolar'lık bonservis bedeliyle Sunderland'e transfer oldu ve Premier Lig'e geri döndü.

Sunderland formasıyla 52 maçta 3 gol atan Altidore, Ocak 2015'te Toronto FC'ye transfer olarak MLS'e döndü.

Hâlâ MLS'te Toronto FC forması giyen Altidore'un sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. Şu ana kadar Toronto FC ile toplam 173 maça çıkan Altidore, 79 gol attı.

Bireysel ödülleri

Altidore, 2006'da ABD'de yılın genç futbolcusu olmayı başarmıştı. 2013 ve 2016'da ABD'de yılın futbolcusu oldu. 2015 ve 2017'de MLS All-Star'da yer aldı. 2017'de MLS Kupası'nın MVP'si oldu. Yine 2017'de CONCACAF Gold Cup'ta en iyi 11'e seçildi.