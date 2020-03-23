Jovic'in babası isyan etti! ‘Jovic’e yapılan haksızlık’
Real Madrid’in Sırp golcüsü Luka Jovic’in, geçtiğimiz günlerde ülkesinin başkenti Belgrad’da sevgilisiyle bir fotoğrafı çıkmıştı. Bu fotoğrafın gündem olması yıldız oyuncunun babasını isyan ettirdi.
Real Madrid’in Sırp golcüsü Luka Jovic’in, geçtiğimiz günlerde ülkesinin başkenti Belgrad’da sevgilisiyle bir fotoğrafı çıkmıştı.
22 yaşındaki futbolcunun karantinadan kaçıp sevgilisinin doğum gününü kutlamaya gittiği iddia edilirken, babası Milan Jovic, olayın yanlış anlaşıldığını belirtti.
Baba Jovic, “Fotoğraf çok önceden çekildi. Luka’nın koronavirüs için yaptırdığı 2 test negatif çıktı. Şu anda evinde karantina altında. Oğluma haksızlık yapılıyor” dedi.