Joventut Badalona-Brescia hem canlı bahis hem tek maç

Euro Cup’ta ilk maçta beklentilerin tersini gerçekleştiren iki ekip İspanya’da karşı karşıya geliyor. Hem Canlı Bahis hem de Tek Maç olarak oynama imkanına sahip olacağınız maç için güncellenen bahis çeşitleriyle ve yüksek oranlarla sizi Misli.com’a bekliyoruz.

9 sene aradan sonra Euro Cup’ta boy gösteren Joventut Badalona sezona çok kötü başlangıç gerçekleştirdi. İspanya Ligi’nde oynadıkları 3 maçı da kaybettiler, grup maçında Nanterre karşısında kazanmaları bekleniyordu ama 85-78’le onu da kaybettiler. Takımda çok sayıda sakat olması koç Duran’ı zorda bırakıyor. Arturs Zagar ve Albert Ventura’nın oynamayacağı kulüp tarafından açıklanırken Xavi Lopez Arostegui ile Shawn Dawson da epeydir sakatlar.

Brescia ise grupta Unics Kazan’ı 84-75 devirerek turnuvaya giriş yaparken, Serie A’da da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet aldılar. Son olarak Cumartesi Brindisi deplasmanında 88-78 mağlup olan İtalyan temsilcisinde Lansdowne gününde olursa takımını sırtlıyor.

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İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

• Joventut tüm platformlarda çıktığı son 6 maçta galibiyet alamadı.

• Brescia bu sezon oynadığı 4 resmi maçta 3 kez kazandı.

• Joventut’un iç sahada oynadığı son 5 maçın 3’ünde 159,5 sayı barajı aşılmadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NE?

• Günün tahmini en zor maçlarından birinde Misli.com üyelerinin ilk tercihi maçın normal süresinin eşitlikle biteceği yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen üyelerin %16’dan fazlası Maç Sonucu 0 tercihine güveniyor.

• Bu maçı kuponlarına ekleyen üyelerin %14’ten fazlası da maçta toplam sayı 155,5 bareminin geçileceğini ön görüyorlar.



