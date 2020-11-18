Joventut Badalona - Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 77-87

7DAYS EuroCup'ta şanssız şekilde son saniye basketleri ile birçok maç kaybeden temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, istediği galibiyete zorlu Joventut Badalona deplasmanında ulaştı. Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı Joventut Badalona'yı 87-77 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji, 8. maçında ilk galibiyetini elde ederken lider Joventut Badalona ise 6. maçında ilk yenilgisini aldı.

Bahçeşehir Koleji'nde Jamal Jones, 34 sayıyla maçın en skorer ismi olurken İsmet Akpınar da 23 sayıyla oynadı. Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Alex Perez ise 4 sayı, 13 asist ile maçı tamamladı.

Joventut Badalona'da Ferran Bassas ve Conor Morgon 17'şer sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurlarken Xabi Lopez-Arostegui de 14 sayı üretti.