Adana Demirspor'dan bir transfer daha... Badou Ndiaye, Kevin Rodrigues, Aias Aosman, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun ve Ertaç Özbir'i kadrosuna katarak transfer döneminde fırtına estiren Mavi Şimşekler bugün de Jovan Manev'i açıkladı.

Adana ekibi, Makedon ekibi Bregalnica Stip'ten 21 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını duyurdu.

Manev geçen sezon 30 maça çıkarken, 2 gol, 1 asistlik performans göstererek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Adana Demirspor transferi işte bu videoyla duyurdu:



