Oyuncuları inanılmaz bir maceraya sürükleyen Journey, sonunda Steam versiyonu ile geliyor. İlk olarak Playstation 3 için çıkan ve sonrasında Playstation 4'e de gelen oyun geçtiğimiz yıl PC için duyurulmuştu. İlk olarak Epic Games Store üzerinden satılmaya başlayan Journey'in Steam tarihi sonunda belli oldu.

Journey'in Steam çıkış tarihi belli oldu

Yapılan açıklamaya göre Journey'in Steam sürümü 11 Haziran 2020'de çıkacak. An itibari ile Steam sayfası da açılan oyunun, çok fazla diyalog olmadığı için önemli olmasa da Türkçe arayüz ve altyazı seçeneği ile geleceğini de belirtelim.

That game Company imzasını taşıyan Journey, özellikle sunduğu dingin bir macera ile oldukça olumlu yorumlar almayı başarmıştı.

Journey hakkında;

Sırlarını keşfetmek için harabelerin üzerinde süzülüp çölleri aşarken Journey’in kadim ve gizemli dünyasını keşfet. İster kendi başına oyna, ister dost bir gezginle oyna ve bu engine dünyayı onunla birlikte keşfet. Çarpıcı görsellerin ve Grammy adayı gösterilmiş bir müziğe sahip olan Journey, eşi benzeri olmayan nefes kesici bir deneyim sunuyor. (Merlinin Kazanı)