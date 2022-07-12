Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor ve Tiago Çukur'u kadrosuna katan Kanarya, hücum hattını sürpriz bir isimle güçlendirdi ve bonservisi elinde olan Joshua King'i kadrosuna kattı. Kariyerini uzun süredir İngiltere'de sürdüren ve Norveç A Milli Takım forması da giyen tecrübeli golcünün sonrası Fenerbahçeli taraftarlar King'in kariyerini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

Joshua King kimdir, kaç yaşında? Joshua King nereli, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı?

Joshua King futbola Romsås IL, Valerenga ve Manchester United altyapılarında başladı. Tecrübeli golcü sırasıyla Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth, Everton ve Watford formaları giydi.

Kariyeri boyunca toplam 366 maça çıkan King, 79 gol, 45 asistlik performansa imza attı. İngiltere Premier Lig'de Watford ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Norveçli forvet, geçtiğimiz sezon 32 kez lig maçında forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik performansa imza attı. Tecrübeli futbolcu Norveç A Milli Takım'ın 62 kez formasını giyerken 20 gol atma başarısı gösterdi.

Joshua King'in Transfermarkt'ın verileri göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gözükmekte. Joshua King, 2020 yaz transfer sezonunda oğluna Fenerbahçe forması giydirdiği yukarıdaki fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Norveçli oyuncunun o dönemde de Sarı-Lacivertli takım için transfer dedikoduları çıkmış, Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanmıştı.







