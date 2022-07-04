Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı Lacivertliler, 30 yaşındaki Norveçli golcü Joshua King için menajeriyle temaslarını sürdürüyor. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından taraftarlar heyecanlandı. Tecrübeli futbolcunun kariyeri ve bilinmeyenleri internet ortamında merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Joshua King kimdir?

Joshua King futbola Romsås IL, Valerenga ve Manchester United altyapılarında başladı. Tecrübeli golcü sırasıyla Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth, Everton ve Watford formaları giydi.

Kariyeri boyunca toplam 366 maça çıkan King, 79 gol, 45 asistlik performansa imza attı.





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İngiltere Premier Lig'de Watford ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Norveçli forvet, geçtiğimiz sezon 32 kez lig maçında forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik performansa imza attı. Tecrübeli futbolcu kendi milli takımının 62 kez formasını giydi ve 20 gol atma başarısı gösterdi.

Joshua King'in transfermarkt'ın verileri göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gözükmekte.

Oğluna Fenerbahçe forması giydirmişti

Bir dönem oğluna Fenerbahçe forması giydiren Joshua King, Fenerbahçe taraftarının odak noktası olmuştu.







