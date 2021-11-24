Joshua King: Haaland, ayı gibi yemek yiyor

Watford'da forma giyen Joshua King, Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı Erling Haaland'ın beslenme düzeni hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mirror'da yer alan habere göre Joshua King, Haaland'ın çok fazla yemek yediğini belirterek "Onun kadar yemek yiyen birini görmedim. Ayı gibi yiyor." ifadelerinde bulundu.

19 Ekim'den bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Haaland, bu sezon Borussia Dortmund forması ile çıktığı 10 maçta 13 kez fileleri havalandırıp 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



