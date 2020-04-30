Josef Sural unutulmadı

Caulker, Djalma, Baiano, Cisse, Sackey, Welinton ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçmişti. Kiralanan minibüs, 29 Nisan gecesi saat 02.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tam bir yıl geçti. Sural kulüp ve taraftarlar tarafından anıldı.