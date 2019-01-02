Josef Sural Alanyaspor'a transfer oldu

Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag'da forma giyen Çek forvet Josef Sural ile anlaşmaya vardı. Sural'ın 1-2 gün içinde Alanya'ya gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

02 Ocak 2019, Çarşamba 18:14
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Josef Sural Alanyaspor'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 13 golle tamamlayan ve bu istatistikte son sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'da forvet transferinde somut bir gelişme meydana geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi Sparta Prag forması giyen Josef Sural'ı kadrosuna kattı. 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki futbolcu, 1-2 gün içinde Alanya'ya gelecek.

Bu sezon 18 kez Sparta Prag forması giyen 1.84 boyundaki Çek oyuncu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan konusunda Fenerbahçe'ye teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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