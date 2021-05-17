Josef: O anı tarif etmem zor

Süper Lig'de son hafta şampiyonluk tahtasına ismini yazdıran Beşiktaş'ta transfer olduğu günden bu yana taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Josef de Souza, A Spor'a konuştu. Brezilyalı yıldız futbolcu birçok konuya dair önemli değerlendirmelerde bulunurken Fenerbahçe'de forma giydiği dönemle ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı yıldızın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Allah'a şükür sadece büyük takımlarda oynadım. Özellikle Porto'da kazandıklarımdan sonra hiçbir kupayı kazanamadım. Devamlı ikinci oldum, finallerde kaybettim. Bu benim üzerimde bir yük oluşturdu."

"Göztepe maçında hakem son düdüğünü çaldığında ve şampiyon olduğumu idrak ettiğim anda, bir duygu boşalması oldu. O anı tarif etmem zor."





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Fenerbahçe açıklaması

"Fenerbahçe ve Beşiktaş, ikisi de büyük camialar. Karşılaştırma kabul etmeyecek iki takım. Kendi çapında ikisi de çok büyük. Fenerbahçe beni Türkiye'ye getirdi, şans verdi. Beşiktaş beni buraya aldıysa, getirdiyse sonuçta Fenerbahçe'den tanıdıkları için ve orada iyi bir iş gerçekleştirdiğim için oldu. Onlara da bir teşekkür borçluyum."

'Hayır kurumuna bağışlayacağım'

"Bu şampiyonluktan elde ettiğim bütün primleri, bir hayır kurumuna bağışlayacağımı söylemiştim. Muhakkak bu şampiyonluğun faydasını, birçok kişi yardım olarak görecektir."

'Yetenekli oyunculara karşı biraz sert olmak lazım'

"Yetenekli oyunculara karşı biraz sert olmak lazım. Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş maçlarını iple çekerdim. Talisca vardı. Menajerlerimiz aynıydı. Menajerle haber gönderirdi, 'Josef'e söyleyin, biraz yavaş oynasın' derdi. Ancak ben gereken sertliği gösterirdim"





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