Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’yle yollarını ayırmasının ardından Kara Kartal’ın radarına giren Josef de Souza, çok geçmeden Beşiktaş’ın ilgisine olumlu yanıt vermişti. Siyah- Beyazlılar, bonservisi elinde bulunması sebebiyle kimseye kaptırmamak için titizlikle yürüttüğü çalışmalarda istediğini almıştı. Brezilyalı ön liberoyla 1+1 yıllığına el sıkışan yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyu İstanbul’a davet etti. Menaceriyle beraber Türkiye’ye gelmesi an meselesi olan başarılı futbolcu, Beşiktaş’tan yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Josef, takımdan ayrılan Mohamed Elneny’nin ilk 11’deki yerine geçiş yapacak.

Diğer isimler rotasyonda...

Brezilyalı futbolcuyu, 2015-18 sezonları arasında Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde yakından izleyen ve Suudi Arabistan’a gitmesinin ardından da yardımcıları aracılığıyla takibini sürdüren Sergen Yalçın, belirlediği oyuncu havuzunda yer alan ismin alınması sebebiyle mutlu... Josef de Souza için planlamasını anlaşmanın tamamlanması sonrasında yapan Sergen hocanın, orta saha kurgusunu; Josef de Souza-Atiba ve Mensah’ın üzerine kurmayı planladığı kaydedildi. Adem Ljajic’i Mehsah’la beraber forma rekabetine sokacak olan Yalçın’ın, mevcut kadroda yer alan diğer isimleri de rotasyonda kullanmayı planladığı belirtildi.





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