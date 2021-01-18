Süper Lig’de dün akşam 19. hafta mücadelesinde Galatasaray’ı ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibini 2-0’lık skorla devirmeyi başardı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, 3 puana uzanmasını bildi. Kara Kartal’ın orta sahasında sezon boyunca ortaya koyduğu etkili performansını dün akşamki derbide de sürdüren Josef de Souza, zorlu 90 dakikanın kahramanı oldu. Oyunun merkezindeki görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi başaran başarılı futbolcu, karşılaşmanın son bölümünde de klasını konuşturmasını bildi. 31 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 79. dakikasında Rıdvan Yılmaz’ın pasında kaydettiği şık golle birlikte maçın kilidini açan isim oldu.

90+1’de galibiyeti getirmişti

Bu golle konuk ekibin direncini iyice kıran Sergen Yalçın’ın öğrencileri, uzatma dakikalarında Kevin N’Koudou’nun sayısıyla sahadan 2-0’lık zaferle ayrıldı. Josef de Souza, derbi gollerini seviyor... Sambacı, Fenerbahçe’de forma giydiği dönemdeki bir maçta daha Galatasaray’ı boş geçmemişti. Tecrübeli futbolcu, 23 Nisan 2017’de Galatasaray deplasmanında oynadıkları mücadelenin 90+1. dakikasında attığı golle Fenerbahçe’ye galibiyeti getirmişti. O gün takımı 1-0’lık skorla zafere taşıyan Josef, Kara Kartal’da ise 2-0’lık galibiyete önemli katkı sağladı.